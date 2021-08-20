شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الأهلى ينافس على الألقاب الفردية فى الدورى قبل صدام المصرى .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الأهلي نظيره المصري البورسعيدى في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة على الإسكندرية، لحساب الأسبوع الـ32 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ورغم أن الجهاز الفني للأهلي فضل استبعاد محمد شريف من قائمة مباراة المصري لاسيما مع عدم جاهزية اللاعب بنسبة 100% ، بسبب إصابة العضلة الخلفية إلا أنه مازال ينفرد بصدارة هدافى الدوري الممتاز برصيد 19 هدفاً قبل ثلاثة جولات من نهاية المسابقة بفارق أربعة أهداف عن أحمد ياسر ريان لاعب الاهلى المعار لسيراميكا الذى سجل 15 هدفاً ولكنه طار للإعارة بالدوري التركى فيما يحل ثالثاً المغربى اشرف بن شرقى نجم الزمالك برصيد 13 هدفاً.

ويقدم محمد شريف موسما قويا مع الأهلي نجح خلاله فى تسجيل 26 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات، وبات المهاجم الأول فى صفوف الفريق الأحمر، متفوقا على باقي المهاجمين صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 46 مباراة، من بينها 29 فى الدورى و13 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 26 هدفا، بواقع 19 فى الدورى و 6 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليونا و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.

فيما يتربع التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلي، على عرش أكثر اللاعبين صناعة للأهداف فى الدوري المصري هذا الموسم برصيد 11 تمريرة سحرية يليه عمرو الحلوانى الظهير الأيسر لأسوان برصيد 10 تمريرات ثم يليه محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى برصيد 8 تمريرات، وصنع على معلول الهدف الأول للأهلى فى شباك إنبي والذى سجل الكونغولى والتر بواليا فى اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد فى الجولة 30 للدوري.

وفى 25 يوليو 2016 بدأت رحلة على معلول مع النادى الأهلى، بعدما وقع على عقود انضمامه للقلعة الحمراء قادماً من الصفاقسى التونسى ليسطر قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش مازالت تضيف الكثير فى فصولها الجميلة.

الأهلي يسعى لتمديد تعاقد على معلول والذى ينتهى في صيف 2022 وذلك بعد المستوى الرائع الذى يقدمه حالياً مع الفريق، بعدما أصبح من أهم الأسلحة الحمراء التى يعول عليها الأهلى كثيرا.

اجمالا خاض معلول مع الاهلى 164 لقاء، سجل 27 هدفا وصنع 49 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرة، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.

فيما شارك على معلول مع الصفاقسى التونسى فى 188 مباراة باجمالى 16206 دقيقة وسجل 37 هدفاً وصنع 43 آخرين وتلقى 26 إنذاراً وكارت أحمر وحيدا.

واجمالا شارك معلول فى 347 مباراة مع الأهلي والصفاقسى طوال رحلته مع الساحرة المستديرة باجمالى 30208 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل 64 هدف وصنع 91 هدف وتلقى 43 انذار وكارت أحمر وحيد.