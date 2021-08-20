شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الأهلى صاحب أكبر سلسلة انتصارات فى تاريخ الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسابيع قليلة تفصلنا عن ختام مسابقة الدورى العام للموسم الجارى التى يعتبرها الخبراء واحدة من أصعب النسخ فى تاريخ المسابقة المحلية، وتوجت 7 فرق فقط باللقب على مدار 59 موسم، الأهلي هو الأكثر تتويجاً برصيد 42 لقبًا وخلفه الزمالك بـ12 والاسماعيلي بـ3 ولقب لكل من الترسانة والمقاولون والأولمبي والمحلة.

وتعود أفضل انطلاقة للأهلي في تاريخ مشاركاته بالدوري إلى موسم 2004-2005 تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق، بعدما نجح الفريق في تحقيق 17 فوزًا متتاليًا في ذلك الموسم.

وبعيدًا عن الانطلاقة المثالية للفريق بالدوري فإن فريق الأهلي ينافس نفسه في عدد مرات الفوز المتتالي في موسم واحد على مدى تاريخ الدوري الممتاز، حيث يمتلك الرقم القياسي في هذا الصدد، عندما حقق 17 فوزًا متتاليًا في موسم 2004-2005 في رقم قياسي غير مسبوق بتاريخ المسابقة لم يقترب أو يحاول أي فريق بالدوري الاقتراب منه.

ونجح الأهلي في تحقيق 16 فوزًا متتاليًا في موسم 2017-2018 في ثاني أفضل سلسلة انتصارات متتالية للفريق في تاريخ الدوري، وذلك تحت قيادة حسام البدري.

وعاد الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر لتحقيق 16 فوزًا متتاليًا هذا الموسم.

المثير أن الأهلي هو أيضًا صاحب رابع سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ بطولة الدوري، بعدما سبق أن حقق 13 فوزًا متتاليًا في موسم 2007-2008 تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.