الامارات | إيقاف مذيع مصري لوصفه جمهور الاهلي بـ "السذج والبلهاء"

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مذيع مصري لوصفه جمهور الاهلي بـ "السذج والبلهاء" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت قنوات “أون تايم سبورتس” المصرية الإعلامي مدحت شلبي، مقدم برنامج "مساء أون" عن العمل، حتى نهاية الموسم، بسبب تصريحات تناولت ردود أفعال جمهور الأهلي حول مباراة الإسماعيلي والزمالك.

وقالت "ON TIME SPORTS"، في بيان اليوم الجمعة: "انطلاقاً من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف ومحتوى يتماشي مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخاً لمبدأ احترام كافة أطياف جماهير كرة القدم المصرية؛ فقد قررت إدارة قنوات ON TIME SPORTS وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي، حتى نهاية الموسم".

وكان مدحت شلبي قد انتقد الأقاويل المنتشرة عبر مواقع التواصل حول تفويت نادي الإسماعيلي لمباراة الزمالك، التي أجريت بينهما يوم 14 أغسطس الماضي.

وقال مدحت شلبي إن تصريحات "تفويت المباراة" لا تصدر "“إلا من سذج وبلهاء".. مضيفا: “عايز أسأل البلهاء؛ كيف سيحدث التفويت؟ هل إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي سيدخل غرفة الملابس يطلب من لاعبيه الخسارة أمام الزمالك؟.

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