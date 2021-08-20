الامارات | بنزيمة يمدد تعاقده مع ريال مدريد حتى 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة يمدد تعاقده مع ريال مدريد حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة تمديد تعاقده مع مهاجمه الفرنسي الدولي المخضرم كريم بنزيمة ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2023.

وكان العقد القديم لبنزيمة يستمر حتى الصيف المقبل فقط لكن النادي تحرك لتمديد الارتباط بعد رحيل القائد سيرجيو راموس عقب انتهاء عقده في وقت سابق من العام الجاري حتى لا يتكرر الموقف مع النجم الفرنسي.

وكان بنزيمة انضم إلى النادي الملكي في 2009 وشارك معه في 560 مباراة في جميع المنافسات وهو صاحب المركز الخامس في قائمة هدافي النادي على مر العصور برصيد 281 هدفا.

وخلال هذه الفترة توج بنزيمة مع ريال بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات وبلقب الدوري الإسباني ثلاث مرات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news