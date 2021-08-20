الامارات | حالة وفاة تحرم ليفربول من جهود نجمه الكبير

شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة تحرم ليفربول من جهود نجمه الكبير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أن فابينيو لن يلعب أي دور في مباراة الفريق أمام ضيفه بيرنلي المقرر إقامتها غدا السبت بسبب حالة وفاة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن ريبيكا تافاريز، زوجة فابينيو /27 عاما/ أكدت في وسائل التواصل الاجتماعي أن والده توفي.

وقال كلوب اليوم الجمعة : "أود أن أقول أن هذه حالة خاصة. إن فابينيو موجود هنا، ويقوم بما يمكنه فعله وهذا كل شيء إلى حد كبير".

وأضاف :"كلنا نشعر به... قدمنا له ولأسرته التعازي وحاولنا أن نقدم له كل الدفء، وكل الحب، الذي لدينا في هذه اللحظة وهذا كل ما في الأمر. الباقي شيئا خاصا".

وكشف كلوب أن جوردان هيندرسون وتياجو ألكانتارا يمكنهم أن يعودوا للمباريات بعدما لعبوا مباراة بدون جمهور أمام أستون فيلا هذا الأسبوع.

وغاب الثنائي عن مباراة الفريق أمام نوريتش سيتي بالدوري، بعدما عادا لتدريبات ما قبل الموسم في وقت متأخر بسبب مشاركتهما في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وقال كلوب: "إنهم قريبون للغاية من المشاركة. يبدون بحالة جيدة. والآن يتعين علينا اتخاذ القرار. ظهروا بحالة جيدة في المباراة وخلال تدريبات هذا الاسبوع. الآن الأمر متعلق بي لاتخاذ بعض القرارات".

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