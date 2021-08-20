بعد إساءته لجماهير الأهلي.. قنوات «أون تايم سبورتس» تمنع ظهور مدحت شلبي لنهاية الموسم (نص البيان)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، إيقاف الإعلامي مدحت شلبي عن الظهور على شاشتها حتى نهاية الموسم بسبب إساءته لجماهير الأهلي.

وقالت إدارة القنوات في بيان، الجمعة، "انطلاقا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف، ومحتوى يتماشي مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخا لمبدأ احترام كافة اطياف جماهير كرة القدم المصرية، قررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي والذي يقدم برنامج مساء اون تايم سبورتس على قناة اون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم".

واعتذر الإعلامي مدحت شلبي، لجماهير النادي الأهلي، وبث فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعتذر فيه رسميا لجماهير القلعة الحمراء، موضحا أن ما قيل عبر برنامج مساء الأنوار على قناة أون تايم سبورت تم تفسيره بطريقة خاطئة غير مقصود بها الإهانة لجماهير القلعة الحمراء.

وأوضح الإعلامي: «ما حدث مجرد خطأ في أحد الأخبار، وكتبوا تعليقا على الفيديو خاطئ، وكلام أنا مقولتوش»، متابعا: «أعتذر لجماهير الأهلي، وبقولكم جماهير مصر على رأسي وجماهير الأهلي على رأسي».

وأثار مدحت شلبي، غضب جماهير الأهلي، وبعض الإعلاميين، بعدما وصفهم بـ’’سذج وسفهاء وبلهاء"، بسبب اتهامهم للنادي الإسماعيلي بتفويت مباراة الزمالك.

وقال شلبي في برنامجه على قناة أون تايم سبورتس2: «بمناسبة الجدل المثار في الأيام الماضية، بشأن تفويت الإسماعيلي مباراة الزمالك، فهذا كلام ساذج لا يصدر إلا من سذج وبلهاء».

وأضاف الإعلامي: «أنا عايز أسأل (البلهاء) كيف سيحدث التفويت؟ هل إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي سيدخل غرفة الملابس يطلب من لاعبيه الخسارة أمام الزمالك!».

وواصل: «همشي مع البلهاء والسفهاء، لو إيهاب جلال، طلب من لاعبيه تفويت المباراة، من الممكن أن يحدث خلاف مع أحد اللاعبين لأي سبب ويسرب اللاعب تلك المعلومة لوسائل الإعلام، يبقى مستحيل أن يطلب المدير الفني من اللاعبين تفويت المباراة، إيهاب جلال، مش (أبله)، لكي يفعل ذلك».

وتابع، «هناك تصور آخر أن يتواصل حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك مع إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، يطلب منه تفويت المباراة، فيوافق رئيس الإسماعيلي ويطلب من المدير الفني خسارة المباراة!.. إيه البلاهة والسذاجة اللي احنا فيها دي، هل هناك تصور آخر لكي ينزل الفريق لخسارة المباراة؟».

واختتم تصريحاته قائلا: «لا أقف عند أحاديث السوشيال ميديا، لأنه عالم افتراضى، لكن أقف عند كلام الإعلامين والصحفيين ونجوم الكرة، وهقولهم «كفاكم بلاهة وساذجة، ولا تمشوا وراء السوشيال ميديا».

ونشر الحساب الرسمي للقناة عبر موقع يوتيوب، عنوانًا لحديث مدحت شلبي، جاء كالتالي: "سذج وبلهاء وسفهاء! دش ساقع ودرس على الهواء من مدحت شلبي لجماهير النادي الأهلي بسبب نغمة التفويت".

قرار عاجل من أون تايم سبورتس

وتعرض شلبي لهجوم حاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي النادي الأهلي، مما اضطر القناة لحذف الفيديو من حسابها عبر يوتيوب.