اخبار الرياضه

المصارع المصري عماد أشرف يسحق منافسه الإسرائيلي ببطولة العالم للمصارعة (فيديو للحظة النصر)

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

فاز المصري عماد أشرف بطل منتخب المصارعة فى وزن 77 كجم بنتيجة 5 / 0 على "ديفيد زهايتوميرسكي" منافسه الإسرائيلي، في دور الـ16 من بطولة العالم للشباب التى تقام بروسيا.

وكانت قرعة بطولة العالم للشباب للمصارعة، التي تستضيفها روسيا خلال الفترة بين 17 و24 أغسطس الجاري، أسفرت عن مواجهة عماد أشرف مع الإسرائيلي زهايتوميرسكي، وسط غموض موقف لاعب المنتخب المصري سواء باللعب أو الانسحاب.

واضطر عماد أشرف، لخوض النزال، تجنبا للغرامة المالية التي تصل إلى 20 ألف فرنك سويسري بالإضافة إلى الإيقاف من جانب الاتحاد الدولي للعبة، في حال انسحابه على غرار ما يقوم به جل الرياضيين العرب أمام منافسين إسرائيليين خلال المسابقات الدولية.

بعد ذلك واصل عـمـاد أشرف، نتائجه المميزة في بطولة العالم، وحقق الفوز على جورجيان بـطـل أرمـيـنـيـا ثـالـث أوروبـا بنتيجة  5-1 في ربع النهائي، ليـتـأهـل الـى نـصـف نـهـائـي البـطـولـة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا