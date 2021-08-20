المصارع المصري عماد أشرف يسحق منافسه الإسرائيلي ببطولة العالم للمصارعة (فيديو للحظة النصر)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

فاز المصري عماد أشرف بطل منتخب المصارعة فى وزن 77 كجم بنتيجة 5 / 0 على "ديفيد زهايتوميرسكي" منافسه الإسرائيلي، في دور الـ16 من بطولة العالم للشباب التى تقام بروسيا.

وكانت قرعة بطولة العالم للشباب للمصارعة، التي تستضيفها روسيا خلال الفترة بين 17 و24 أغسطس الجاري، أسفرت عن مواجهة عماد أشرف مع الإسرائيلي زهايتوميرسكي، وسط غموض موقف لاعب المنتخب المصري سواء باللعب أو الانسحاب.

واضطر عماد أشرف، لخوض النزال، تجنبا للغرامة المالية التي تصل إلى 20 ألف فرنك سويسري بالإضافة إلى الإيقاف من جانب الاتحاد الدولي للعبة، في حال انسحابه على غرار ما يقوم به جل الرياضيين العرب أمام منافسين إسرائيليين خلال المسابقات الدولية.

بعد ذلك واصل عـمـاد أشرف، نتائجه المميزة في بطولة العالم، وحقق الفوز على جورجيان بـطـل أرمـيـنـيـا ثـالـث أوروبـا بنتيجة 5-1 في ربع النهائي، ليـتـأهـل الـى نـصـف نـهـائـي البـطـولـة.