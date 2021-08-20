في مباراة الفرصة الأخيرة.. غيابات تضرب الأهلي أمام المصري والأبرز محمد شريف

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره النادي المصري البورسعيدي، عند تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2020-2021، في اللقاء الذي يتطلع من خلاله المارد الأحمر للخروج منه بالنقاط الثلاث وتقليص فارق النقاط بينه وبين الغريم الأزلي، نادي الزمالك لنقطة واحدة، على أمل تعثر الفارس الأبيض في لقاء الذي يقام في التوقيت نفسه أمام سيراميكا كليو باترا، علما بأن الأحمر يمتلك 69 نقطة في رصيده، بينما الأبيض 73 نقطة.



ويغيب عن النادي الأهلي في مباراة اليوم ضد المصري البورسعيد 9 لاعبين، ما يؤثر على الأحمر في مطاردته للأبيض على صدارة جدول ترتيب المسابقة قبل نهاية الدوري بثلاث جولات، كما تصعب الغيابات من مهمة النادي الأهلي في لقاء اليوم. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويغيب عن النادي الأهلي محمد شريف، ووليد سليمان، لعدم الجاهزية الفنية بعد شفائهما من الإصابة، وجونيور أجايي وسعد سمير للإصابة، بالإضافة إلى وناصر ماهر، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي، وكريم نيدفيد، ومحمد محمود.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- باسر- أيمن أشرف- أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي- عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات- طاهر محمد طاهر (محمود عبدالمنعم كهربا) - والتر بواليا.

في المقابل، من المتوقع أن يبدأ علي ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: علي حسن - أحمد شوشة - عمرو موسى - كريم العراقي.

خط الوسط: فريد شوقي - حجاج عويس- محمد جريندو - محمد عنتر.

خط الهجوم: أحمد رفعت - عمر كمال عبد الواحد.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة، بينما المصري يحتل المركز الثالث بجدول البطولة بـ49 نقطة.