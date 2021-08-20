موعد مباراتي الأهلي والمصري والزمالك وسيراميكا اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة المصرية على موعد مع مواجهتين ناريتين، حيث يواجه النادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، على استاد "السلام"، فيما يلعب الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراتان في توقيت واحد، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة.

ولم يتبق سوى 3 جولات على انتهاء الدوري المصري الممتاز، يُحدد على إثرها بطل المسابقة لنسخة عام 2020/2021.

ويحتل الزمالك المركز الأول بـ 73 نقطة، بينما يأتي الأهلي ثانيًا بـ69 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط.

وباتت حظوظ الأهلي في الحفاظ على لقب الدوري صعبة للغاية، إذ يحتاج المارد الأحمر للفوز في الـ3 مباريات المتبقية مع انتظار تعثر الزمالك في مباراتين.

تشكيل الأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر ابراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: السولية، حمدي فتحي.

ثلاثي ما قبل المهاجم: محمد مجدي "أفشه"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: والتر بواليا.

على الجانب الأخر، الزمالك يرغب في الفوز بجميع مبارياته المتبقية من أجل التتويج بمسابقة الدوري الممتاز، بغض النظر عن نتائج مباريات الأهلي.

تشكيل الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمد عبدالغني، أحمد أبوالفتوح

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو"، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

القنوات الناقلة:

تُذاع مباراة الأهلي والمصري على قناة ON Time Sports 1 HD.

تُذاع مباراة الزمالك وسيراميكا على قناة ON Time Sports 2 HD.