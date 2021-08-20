شكرا لقرائتكم خبر عن اللعب المفتوح يمنح معارى الزمالك التفوق على أجنحة الأبيض في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادى الزمالك من حسم لقب بطولة الدورى هذا الموسم، بعدما رفع الفارق بينه وبين الأهلى إلى 4 نقاط قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

وشهدت مباريات الدورى في الفترة الأخيرة تفوقا كبيرا لثنائى الزمالك المعار وهما مصطفى فتحى وكريم بامبو مع سموحة والبنك الأهلى بعدما سجلا 23 هدفا هذا الموسم منها 6 أهداف من ركلات جزاء فقط.

اللعب المفتوح سلاح المعارين

وتفوق الثنائى مصطفى فتحى وكريم بامبو على أجنحة الزمالك أحمد سيد زيزو والمغربى أشرف بن شرقى بعدما سجلا 20 هدفا، منها 12 هدفا من ركلات جزاء.

ونستعرض أرقام ثنائى الزمالك أمام الثنائى المعار في التقرير التالى..

أشرف بن شرقى سجل مع الزمالك هذا الموسم 13 هدفا، مقسمة إلى 6 ركلات جزاء و7 أهداف من اللعب المفتوح.

أحمد سيد زيزو سجل 7 أهداف مع الزمالك منها 6 ركلات جزاء و هدف وحيد من اللعب المفتوح.

مصطفى فتحى سجل 12 هدفا مع نادى سموحة، منها 4 ركلات جزاء و8 أهداف من اللعب المفتوح.

كريم بامبو سجل 11 هدفا مع البنك الأهلى، منها ركلتا جزاء و9 أهداف من اللعب المفتوح.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدفا وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يقع الأهلى فى المركز الثانى برصيد 69 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 20، وتعادل فى 9 وخسر 2، وسجل لاعبوه 63 هدفا، واستقبلت شباكه 23 هدفا.

ويتبقى 3 مباريات لكل من الأهلي والزمالك أيام الجمعة ثم الثلاثاء ثم الختام يوم الجمعة أيضًا، ويلتقي الأهلي مع المصري والجونة وأسوان، بينما يواجه الزمالك سيراميكا والإنتاج والبنك الأهلي.