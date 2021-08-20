شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الحسم تكشف معاناة الأهلى من الأجنحة.. وميكيسونى وتاو والمعارين الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مباريات الأهلى الحاسمة في مشوار الدوري خلال الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة عن وجود قصور في صفوف الفريق بمركز الجناح وعدم وجود اللاعبين أصحاب الحلول التي تساعد الأهلي على حسم بعض المباريات لصالحه، بل عانى الفريق من تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين.

ورغم وجود أكثر من لاعب في الأهلي يلعبون في مركز الجناح مثل طاهر طاهر ومحمود كهربا وحسين الشحات وجونيور أجايي ووليد سليمان، إلا أن تراجع مستوى جميع اللاعبين أثر على الفريق الأحمر بالسلب، بعدما افتقد الحلول في اختراق دفاع المنافسين على فترات كثيرة من الأطراف، وافتقاد أصحاب الحلول الفردية في الاختراق وبناء الهجمات.

ويعاني الأهلي من تراجع حاد في مستوى الثلاثي جونيور أجايي وطاهر طاهر ومحمود كهربا في ظل عدم استغلال الفرص التي حصلوا عليها بشكل أمثل وتقديم مستويات قوية مع الفريق الأحمر بخلاف غياب وليد سليمان للإصابة، بينما يبقى حسين الشحات في أفضل حالاته الفنية رغم معاناته من تراجع مستواه منذ فترة ليست بعيدة، ورغم تألقه إلا أنه لم يشفع له ذلك في مساعدة الأهلي في أكثر من مباراة.

وعمل الأهلي على معالجة القصور في مركز الجناح من خلال التعاقد مع جناحين أجنبيين وهما الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني والجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الانجليزي، على ان ينضموا للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، ولم يتم الإعلان عن التعاقد معهما حتى الآن للحفاظ على استقرار الفريق الأحمر وتركيز اللاعبين الحاليين.

كما يعود لصفوف الأهلي الثنائي عمار حمدي وأحمد عبد القادر بعد انتهاء إعارتهما للاتحاد السكندري وسموحة، وهما يجيدان اللعب في مركز الجناح، والقادرين على منح أفضلية للفريق الأحمر في هذا المركز الذي يعاني من أزمات منذ بداية الموسم الحالي، وظهر جليا في مباريات الدوري وبعض مباريات دوري أبطال إفريقيا وتحديدا خلال المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر في فبراير الماضي.