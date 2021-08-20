شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين تذوقوا طعم لقب الدورى المصرى فى قائمة الزمالك قبل هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح فريق الزمالك قاب قوسين أو أدنى من استعادة درع الدورى بعد 6 سنوات عجاف، بعدما حقق فوزا مهما على وادي دجلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 31 من عمر المسابقة.

وقدم طلائع الجيش هدية للزمالك بالتعادل السلبى مع الأهلي ليخسر نقطتين مهمتين قبل 3 جولات على ختام الموسم، ليرفع الفارق لـ4 نقاط بينه وبين الأهلى.

الزمالك يحتل المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدفا وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يقع الأهلى فى المركز الثانى برصيد 69 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 20، وتعادل فى 9 وخسر 2، وسجل لاعبوه 63 هدفا، واستقبلت شباكه 23 هدفا.

سيكون تتويج الزمالك هو الـ13 في تاريخ النادى بعدما نجح في التتويج بـ12 دورى منذ إنشائه، في الوقت الذى سيكون اللقب الأول لمعظم لاعبى الفارس الأبيض باستثناء 8 لاعبين فقط.

ونستعرض الـ8 لاعبين الذين توجوا بلقب الدورى من قبل في التقرير التالى..

محمود عبد الرزاق شيكابالا "مرتين" عامى 2002 / 2003 و2003/ 2004 مع الزمالك

محمد أبو جبل عام 2014/ 2015 مع الزمالك

محمود عبد الرحيم جنش عام 2014/ 2015 مع الزمالك

محمد عبد الشافى عام 2014/ 2015 مع الزمالك

حازم إمام عام 2014/ 2015 مع الزمالك

طارق حامد عام 2014/ 2015 مع الزمالك

يوسف أوباما عام 2014/ 2015 مع الزمالك

أيمن حفنى عام 2014/ 2015 مع الزمالك