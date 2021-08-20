شكرا لقرائتكم خبر عن عماد أشرف يخسر بنصف نهائى بطولة العالم للمصارعة وينافس على البرونزية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خسر عماد أشرف لاعب منتخب المصارعة أمام منافسه النرويجى بمنافسات دور نصف نهائي بطولة العالم للشباب بوزن 77 كجم المقامة حاليا فى روسيا.
ومن المقرر أن ينافس عماد أشرف على برونزية بطولة العالم، حيث يلتقى مع الفائز من مباراة المجر وإيران، غد السبت بتمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.
من جانبها، أكدت نرمين رفيق عضوة مجلس إدارة اتحاد المصارعة أن فوز عماد أشرف لاعب المنتخب على منافسه الإسرائيلي فى منافسات دور الـ 16 ببطولة العالم، لم يكن صدفة بل نتيجة إصرار على المواجهة والانتصار.
وقالت رفيق فى تصريحات خاصة أنها تواصلت مع عماد أمس وسألته عن خوض المباراة من عدمه لكنه رد بأنه سيلعب المباراة ويفوز بها وبالفعل هذا ما حدث.
وأضافت عضوة المصارعة أن إصرار اللاعب وفوزه على لاعب إسرائيل يعكس مدى وعيه وإدراكه أن اللعب والمكسب أفضل وأهم من الإنسحاب.
وفاز عماد أشرف بطل منتخب المصارعة فى وزن 77 كجم بنتيجة 5 / 0 على اللاعب الإسرائيلى فى دور الـ16 من بطولة العالم للشباب التى تقام بروسيا.
وخاض عماد أشرف لاعب منتخب المصارعة منافسات دور الـ16 ببطولة العالم تحت 20 سنة والتى تقام بروسيا أمام منافسه تجنبا للغرامة المالية التى تصل إلى 20 ألف فرنك سويسرى بالإضافة إلى الإيقاف من جانب الاتحاد الدولى للعبة.
وكانت قرعة بطولة العالم للشباب للمصارعة التى تقام فى الفترة من 17 إلى 24 أغسطس الجارى، أسفرت عن مواجهة عماد أشرف مع لاعب إسرائيلى وسط غموض موقف لاعب المنتخب المصرى سواء باللعب او الانسحاب إلا أنه قرر خوض اللقاء وفاز فيه باكتساح بنتيجة 5-0.