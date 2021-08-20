شكرا لقرائتكم خبر عن عماد أشرف يخسر بنصف نهائى بطولة العالم للمصارعة وينافس على البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر عماد أشرف لاعب منتخب المصارعة أمام منافسه النرويجى بمنافسات دور نصف نهائي بطولة العالم للشباب بوزن 77 كجم المقامة حاليا فى روسيا.

ومن المقرر أن ينافس عماد أشرف على برونزية بطولة العالم، حيث يلتقى مع الفائز من مباراة المجر وإيران، غد السبت بتمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

من جانبها، أكدت نرمين رفيق عضوة مجلس إدارة اتحاد المصارعة أن فوز عماد أشرف لاعب المنتخب على منافسه الإسرائيلي فى منافسات دور الـ 16 ببطولة العالم، لم يكن صدفة بل نتيجة إصرار على المواجهة والانتصار.

وقالت رفيق فى تصريحات خاصة أنها تواصلت مع عماد أمس وسألته عن خوض المباراة من عدمه لكنه رد بأنه سيلعب المباراة ويفوز بها وبالفعل هذا ما حدث.

وأضافت عضوة المصارعة أن إصرار اللاعب وفوزه على لاعب إسرائيل يعكس مدى وعيه وإدراكه أن اللعب والمكسب أفضل وأهم من الإنسحاب.