شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة رقمية بين الأهلى والمصرى البورسعيدى قبل صدام الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع المصرى البورسعيدى على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين نستعرض أبرز المعلومات عنها فى السطور التالية..

1_يحتل الاهلى بقيادة مدربه الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل المصرى البورسعيدى بقيادة مدربه على ماهر المركز الثالث برصيد 49 نقطة برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

2_محمد شريف هو هداف الأهلى فى الدوري برصيد 19 هدفاً فيما يعد عمر كمال عبد الواحد هو هداف المصرى برصيد 12 هدفاً.

3_التونسى على معلول هو أكثر من صنع أهدافا للأهلى هذا الموسم برصيد 11 تمريرة سحرية فيما يعد أحمد رفعت أكثر من صنع أهدافاً للمصرى برصيد 7 تمريرات سحرية.

4_ حصل الأهلي على ست ركلات جزاء فقط فى 31 مباراة خاضها بالدورى فيما حصل المصرى على 10 ركلات جزاء فى 31 مباراة.

5_حصل لاعبو الأهلي على 38 كارت أصفر فى 31 مباراة فيما لم يتعرض أى منهم للطرد،فيما حصل لاعبو المصرى على 70 كارت أصفر فى 31 لقاء وتعرض لاعبان للطرد.

6_في الموسم الماضي توج الأهلي باللقب بحصوله على 89 نقطة بينما كان المصرى فى المركز السادس برصيد 48 نقطة.

7_القيمة السوقية لفريق الأهلي تصل إلى 26.40 مليون يورو مقابل 7.10 مليون يورو للمصرى.

8_هذا الموسم هو الـ 62 للأهلي في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الزمالك ، فيما يشارك المصرى في الدوري للمرة 59 فى تاريخه

9_حقق الأهلي لقب الدوري 42 مرة أخرها في المواسم الخمس الأخيرة بينما افضل انجازات المصرى الفوز بالمركز الثالث 6 مرات اخرها موسم 2016 – 2017.

10_سقط المارد الأحمر في فخ التعادل السلبى مع الطلائع بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر المصرى من سموحة بهدف دون رد في نفس الجولة.

11_انتهت مباراة الدور الاول للدوري بين الاهلى والمصرى بفوز المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف فى 27 أبريل 2021 بالجولة 15 للمسابقة على ستاد الاسكندرية ، سجل ثنائية الاهلى محمد شريف وسجل هدف المصرى عمر كمال.

12_فرض الأهلي تفوقه في أخر 7 مواجهات في الدوري أمام المصري كما حقق لقب كاس مصر 2017 على حسابه بالفوز (2 – 1) وأضاف كأس السوبر 2018 بالفوز (1 – 0) على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.