7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الكثير من الاخبار الرياضة الهامة على رأسها قرار مجموعة قنوات أون تايم سبورتس بإيقاف ظهور مدحت شلبي لنهاية الموسم وإرسال الزمالك مخاطبات رسمية للبنك الاهلى لعودة كريم بامبو.

مجموعة قنوات أون تايم سبورتس تعلن إيقاف ظهور مدحت شلبي لنهاية الموسم

انطلاقا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف، ومحتوى يتماشي مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخا لمبدأ احترام كافة اطياف جماهير كرة القدم المصرية، قررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي والذي يقدم برنامج مساء اون تايم سبورتس علي قناة اون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم.

معسكر منتخب مصر ينطلق 28 أغسطس بالقاهرة استعدادا لمواجهة أنجولا والجابون

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، إقامة معسكر الفراعنة المقبل فى القاهرة بداية من يوم 28 أغسطس الجارى، وتحديدا عقب انتهاء مباريات الدورى المصرى، خاصة بعد تأكد إقامة مباراة مصر وانجولا باستاد الدفاع الجوى وليس برج العرب بالاسكندرية.