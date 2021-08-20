شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القنوات الناقلة لمباراتى الأهلى والزمالك بالدورى الليلة والمعلقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة الموافق 20 / 8 / 2021 أربعة مباريات بالدوري المصرى تجمع الإسماعيلى مع وادى دجلة على ستاد الإسماعيلية وإنبى مع طلائع الجيش على ستاد بتروسبورت وسيراميكا مع الزمالك على ستاد السويس الجديد والأهلى مع المصرى البورسعيدى على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 للمسابقة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأستوديو التحليلي لمباراة ( سيراميكا × الزمالك ) مع إبراهيم عبد الجواد

وضيوف الاستوديو الكابتن ( إسماعيل يوسف ) والكابتن ( جمال حمزة ) والكابتن ( عبد الظاهر السقا ) والفقرة التحكيمية مع الكابتن ( سمير عثمان ) وتعليق ( حاتم بطيشة ) على قناة أون تايم 2.

الأستوديو التحليلي لمباراة ( الأهلي × المصري ) مع الكابتن أحمد شوبير

وضيوف الاستوديو الكابتن ( أحمد حسن ) والكابتن ( وليد صلاح الدين ) والكابتن ( عمرو الدسوقي ) والفقرة التحكيمية مع الكابتن ( أحمد الشناوي ) وتعليق ( محمد الكواليني ) على قناة أون تايم 1.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة فى المحروسة جولة جديدة من الصراع النارى بين الأهلى والزمالك على التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم، وستكون الجولة 32 للإيجيبشن ليج اليوم شاهدة على مواجهة ساخنة بين الأهلى والمصرى البورسعيدى، والزمالك وسيراميكا ، وتقام المباراتان فى التاسعة مساءاً، ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة بفارق أربعة نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب.

ويحتاج الزمالك إلى تحقيق فوزين من لقاءاته الثلاث القادمة للتتويج رسمياً باللقب، حيث يضمن الزمالك اللقب في لقاء الإنتاج الحربي المقبل حال فوز الفريق الأبيض على سيراميكا وفوز الأهلي أمام المصري الليلة، بينما سيصبح الفريق الأبيض بطلا للدوري اليوم حال الفوز علي سيراميكا وخسارة الأهلي أمام المصري حيث الفارق سيتسع إلى 7 نقاط قبل جولتين من النهاية ليتوج الزمالك رسميا.

وفي حالة فوز الزمالك وتعادل الأهلي مع المصري فالفريق الأبيض سيصل إلى 76 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي ولكن فارق المواجهات المباشرة سيؤجل التتويج ويحتاج الزمالك وقتها إلى نقطة واحدة من آخر جولتين لحسم اللقب.

ويحتاج الأهلي للفوز بمبارياته الثلاث القادمة للوصول إلى 78 نقطة مع تعثر الزمالك بتعادلين من آخر 3 جولات أو الخسارة في مباراة والتعادل في أخرى.