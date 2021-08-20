شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تعلن جدول زمنى لانتخابات الاتحادات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بيان رسمي تعلن فيه الجدول الزمني لانعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية ابتداءا من يوم 28 اغسطس الجاري ، وفقا لجدول زمني محدد في البيان ، حيث طالبت اللجنة الأولمبية من جميع رؤساء الاتحادات بعقد اجتماع في الفترة من 21 اغسطس حتي يوم 24 من نفس الشهر لتحديد موعد الجمعية العمومية الخاصة بكل اتحاد .

كما أعلنت اللجنة الأولمبية عن موعد لارسال الميعاد المحدد للجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد في الفترة من 28 اغسطس حتي 8 سبتمبر المقبل .