اخبار الرياضه

اللجنة الأولمبية تعلن جدول زمنى لانتخابات الاتحادات الرياضية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تعلن جدول زمنى لانتخابات الاتحادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بيان رسمي تعلن فيه الجدول الزمني لانعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية ابتداءا من يوم 28 اغسطس الجاري ، وفقا لجدول زمني محدد في البيان ، حيث طالبت اللجنة الأولمبية من جميع رؤساء الاتحادات بعقد اجتماع في الفترة من 21 اغسطس حتي يوم 24 من نفس الشهر لتحديد موعد الجمعية العمومية الخاصة بكل اتحاد .

 

كما أعلنت اللجنة الأولمبية عن موعد لارسال الميعاد المحدد للجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد في الفترة من 28 اغسطس حتي 8 سبتمبر المقبل .

 

بيان الأولمبية
بيان الأولمبية

بيان الأولمبية 2
بيان الأولمبية 2

 

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا