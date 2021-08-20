شكرا لقرائتكم خبر عن قبل صدام الايجيبشن ليج الليلة .. الزمالك وسيراميكا فى أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع سيراميكا على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة صعبة ومثيرة بين الفريقين نستعرض أبرز المعلومات عنها فى السطور التالية..

1_يحتل الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يحتل سيراميكا بقيادة هيثم شعبان المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

2_فاز الفارس الأبيض على وادى دجلة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل سيراميكا مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

3_انتهت مباراة الدور الاول للدوري بين الزمالك وسيراميكا بفوز الفارس الابيض بهدفين دون رد سجلهم أشرف بن شرقى وإمام عاشور بالجولة 15 للمسابقة على ستاد القاهرة الدولى فى 11 مارس 2021.

4_أشرف بن شرقى هو هداف الزمالك برصيد 13 هدفاً فى الدوري،فيما يعد أحمد ياسر ريان هداف سيراميكا برصيد 15 هدفاً ولكنه رحل عن الفريق للإعارة فى تركيا.

5_أحمد سيد زيزو هو أكثر لاعب صنع أهداف للزمالك برصيد 7 تمريرات سحرية فيما يعد محمد ابراهيم لاعب الزمالك السابق هو الاكثر صنعاً للأهداف فى صفوف سيراميكا برصيد 4 تمريرات.

6_حصد الزمالك 12 ركلة جزاء فى 31 مباراة فيما حصد سيراميكا 11 ركلة فى 31 مباراة.

7_حصل لاعبو الزمالك على 50 كارت أصفر فى 31 مباراة فيما تعرض ثلاثة لاعبين للطرد،فيما حصل لاعبو سيراميكا على 78 كارت أصفر فى 31 مباراة وتعرض 5 لاعبين للطرد.

8_ في الموسم الماضي انهى الزمالك الدوري فى المركز الثانى برصيد 68 نقطة بينما يعد هذا الموسم هو الاول لسيراميكا فى دوري الاضواء والشهرة.

9_هذا الموسم هو الـ 62 للزمالك في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الأهلى ، بينما سيراميكا سجل صعوده الاول هذا الموسم.

10_القيمة السوقية لفريق الزمالك 19.15 مليون يورو مقابل 5.18 مليون يورو لسيراميكا.

11_حقق الزمالك الدوري 12 مرة فى تاريخه بينما لم يحقق سيراميكا أى انجاز حتى الان.