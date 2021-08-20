شكرا لقرائتكم خبر عن خسر 7 نقاط وتلقى 11 هدفا.. ماذا يفعل الأهلى أمام أبنائه قبل مواجهة المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع المصرى البورسعيدى على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد أن تقلصت أماله فى التتويج بالدوري للموسم السادس على التوالى عقب التعادل السلبى مع الطلائع بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويزيد من صعوبة مباراة الليلة وجود على ماهر نجم الأهلى الأسبق على رأس القيادة الفنية للفريق البورسعيدى، وخاض الأهلى 12 مباراة هذا الموسم أمام أبنائه من المديرين الفنيين لفريق الدوري الممتاز، حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر لقاءً وحيداً، وسجل المارد الأحمر 30 هدفا وتلقت شباكه 11 هدف.

كانت بداية الأهلى أمام أبنائه حينما حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بقيادة مدربه حسام حسن برباعية دون رد بالجولة الثالثة للمسابقة ثم فاز على الإنتاج الحربى بقيادة مدربه مختار مختار برباعية مقابل هدف بالجولة السابعة للمسابقة ثم تعادل المارد الأحمر مع البنك الأهلى سلبياً بقيادة نجمه الاسبق محمد يوسف بالجولة الثامنة للمسابقة ثم عاد ليحقق الفوز على المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة التاسعة للمسابقة ثم خسر من سموحة بقيادة أحمد سامي بهدفين مقابل هدف بالجولة الحادية عشرة للمسابقة.

ثم فاز الاهلى على المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر بهدفين مقابل هدف فى الجولة 15 للمسابقة ثم تعادل مع الجونة بقيادة رضا شحاته بهدف لكل فريق فى الجولة 16 للمسابقة ثم فاز على الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن بهدفين مقابل هدف بالجولة 20 للدوري ثم فاز على سموحة بقيادة أحمد سامى برباعية دون رد فى الجولة 28 للمسابقة ثم فاز على المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس بهدفين دون رد بالجولة 26 للمسابقة ثم فاز على مصر المقاصة بقيادة محمد عبد الجليل برباعية مقابل هدف بالجولة 18 للمسابقة ثم فاز على الانتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالوقت القاتل من المباراة بالجولة 24 للمسابقة.