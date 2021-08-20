شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن الصراع المثير بين الأهلى والزمالك على درع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت بطولة الدوري المصري مرحلة الأمتار الأخيرة والحاسمة في صراع التتويج وتحديد الهابطين، حيث ستنطلق اليوم الجمعة مواجهات صعبة ضمن الجولة 32 لاسيما فى سباق القمة حيث يتحفز الزمالك لملامسة درع الدوري المصري، حين يحل ضيفا على سيراميكا على ملعب السويس الجديد فيما يتمسك الاهلى حامل اللقب بالأمال الاخيرة للحفاظ على لقبه للموسم السادس على التوالى حين يواجه المصرى على ستاد الاسكندرية ، وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ماذا يحتاج الزمالك للتتويج بالدوري بشكل رسمى ؟

ج: يحتاج الزمالك إلى تحقيق فوزين من لقاءاته الثلاث القادمة للتتويج رسمياً باللقب، حيث يضمن الزمالك اللقب في لقاء الإنتاج الحربي المقبل حال فوز الفريق الأبيض على سيراميكا وفوز الأهلي أمام المصري الليلة، بينما سيصبح الفريق الأبيض بطلا للدوري اليوم حال الفوز علي سيراميكا وخسارة الأهلي أمام المصري حيث الفارق سيتسع إلى 7 نقاط قبل جولتين من النهاية ليتوج الزمالك رسميا.

وفي حالة فوز الزمالك وتعادل الأهلي مع المصري فالفريق الأبيض سيصل إلى 76 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي ولكن فارق المواجهات المباشرة سيؤجل التتويج ويحتاج الزمالك وقتها إلى نقطة واحدة من آخر جولتين لحسم اللقب.

س: ماذا يحتاج الاهلى للتتويج بالدوري؟

ج: يحتاج الأهلي للفوز بمبارياته الثلاث القادمة للوصول إلى 78 نقطة مع تعثر الزمالك بتعادلين من آخر 3 جولات أو الخسارة في مباراة والتعادل في أخرى.

س: ماهى المباريات المتبقية للأهلى والزمالك فى الدوري ؟

ج: يتبقى للأهلى 3 مباريات مع "المصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام بينما يتبقى للزمالك 3 مباريات مع " سيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".

س: ماموقف الاهلى والزمالك فى جدول الدوري ؟

ج: يتربع الزمالك على القمة برصيد 73 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه الأهلى الذى يملك 69 نقطة.

س: متى كان أخر تتويج للأهلى والزمالك ببطولة الدوري ؟

ج: لم يفز الزمالك بلقب الدوري منذ موسم (2014–2015)، فيما توج الاهلى باللقب فى المواسم الخمسة الأخيرة.