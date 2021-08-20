شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك كارتيرون يبحث عن الانتصار السابع على التوالى فى الدورى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع سيراميكا على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، فاز الفارس الأبيض على وادى دجلة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل سيراميكا مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

ويبحث الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك خلال مباراة الليلة عن تحقيق الانتصار السابع على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى ووادى دجلة لمواصلة خوض اللقاءات المتبقية بالدوري بشعار "لا بديل عن الفوز" لعودة الدرع لإحضان ميت عقبة بعد خمسة مواسم كاملة من الغياب، حيث إن كل الأمور ستحسم بأقدم لاعبيه دون النظر لنتائج الأهلى الذى خسر أربعة نقاط بالتعادل مع الاسماعيلى والطلائع في الأمتار الأخيرة للمسابقة.

وانتهت مباراة الدور الأول للدوري بين الزمالك وسيراميكا بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد سجلهم أشرف بن شرقى وإمام عاشور بالجولة 15 للمسابقة على ستاد القاهرة الدولى فى 11 مارس 2021.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.