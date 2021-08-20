رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد كريم بنزيما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تمديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما حتى عام 2023.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي الجمعة أن بنزيما وقّع على عقده الجديد في سيوداد ريال مدريد رفقة رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وأضاف أن بنزيما سيبقى مرتبطاً بريال مدريد حتى 30 يونيو 2023.

وحصل المهاجم الفرنسي بعد التوقيع على قميص يحمل اسمه والرقم 2023 على الظهر.

بنزيما انضم إلى ريال مدريد في صيف 2009، ولعب أفضل خامس هدّاف في تاريخ الميرينجي مباراته الرسمية الأولى في 29 أغسطس ضد ديبورتيفو لاكورونيا في سانتياجو برنابيو.

يُذكر أن صاحب الـ33 عاما فاز بكل شيء بقميص ريال مدريد، ويتضمن سجله المذهل 19 لقباً: دوري أبطال أوروبا (4)، كأس العالم للأندية (4)، كأس السوبر الأوروبي (3)، الدوري الإسباني (3)، كأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (3).