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رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد كريم بنزيما

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي الإسباني تمديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما حتى عام 2023.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي الجمعة أن بنزيما وقّع على عقده الجديد في سيوداد ريال مدريد رفقة رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وأضاف أن بنزيما سيبقى مرتبطاً بريال مدريد حتى 30 يونيو 2023.

وحصل المهاجم الفرنسي بعد التوقيع على قميص يحمل اسمه والرقم 2023 على الظهر.

بنزيما انضم إلى ريال مدريد في صيف 2009، ولعب أفضل خامس هدّاف في تاريخ الميرينجي مباراته الرسمية الأولى في 29 أغسطس ضد ديبورتيفو لاكورونيا في سانتياجو برنابيو.

يُذكر أن صاحب الـ33 عاما فاز بكل شيء بقميص ريال مدريد، ويتضمن سجله المذهل 19 لقباً: (4)، كأس العالم للأندية (4)، كأس السوبر الأوروبي (3)، (3)، كأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (3).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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