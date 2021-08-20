منافس الأهلي المحتمل في مونديال الأندية.. السعودية تستضيف نهائي دوري أبطال أسيا 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهر - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة أن السعودية ستستضيف منافسات دوري الثمانية وقبل النهائي بدوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، إلى جانب نهائي البطولة.

وأضاف الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني أنه من المنتظر تأكيد المكتب التنفيذي في الاتحاد على قرار لجنة المسابقات الذي صدر يوم 18 أغسطس 2018 بخصوص استضافة مباريات الأدوار الإقصائية بنظام التجمع.

وكان الاتحاد الأسيوي لكرة القدم قرر في الخامس من يوليو إقامة جميع مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة في دوري أبطال أسيا 2021، وسوف يقام دوري الثمانية وقبل النهائي خلال الفترة ما بين 16 و19 أكتوبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 23 نوفمبر.

وكان الاتحاد قرر في وقت سابق اختيار الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم لاستضافة مباريات دوري الثمانية وقبل النهائي لمنطقة الشرق، وذلك في جيونجو خلال الفترة ما بين 17 و20 أكتوبر.

ويشارك بطل البطولة بمونديال الأندية الذي يقام في ديسمبر القادم والذي تأهل له الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا وتشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا.