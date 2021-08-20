صراع الدوري.. الزمالك ينتظر هدية للتتويج الليلة.. وفرصة شبه مستحيلة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عزَّز الزمالك تربعه على صدارة الدوري المصري الممتاز بعد مرور 31 جولة من عمر المسابقة؛ بتحقيقه 6 انتصارات متتالية في آخر 6 أسابيع، مستغلا تعثر الأهلي في مباراتي الإسماعيلي وطلائع الجيش.

وتمكن الزمالك في الجولة الماضية من تحقيق الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف، فيما سقط الأهلي حامل اللقب في فخ التعادل للمرة الثانية مؤخرا أمام طلائع الجيش، ليقترب الدوري الأكثر من القلعة البيضاء.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، قبل 3 جولات من النهاية.

ويسعى الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للفوز في مباراتيه المقبلتين أمام سيراميكا كليوباترا الليلة والإنتاج الحربي يوم الثلاثاء، ليُتوج رسميا باللقب الـ13 في تاريخه والأول منذ موسم 2014 /2015.

وينتظر الزمالك هدية التتويج بلقب الدوري رسميا مساء اليوم الجمعة حال فوزه على سيراميكا مع خسارة ملاحقه الأهلي في مباراته أمام المصري البورسعيدي الليلة ضمن منافسات نفس الجولة.

وحصد الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني 69 نقطة بعدما جمع خمس نقاط من أصل تسع في آخر ثلاث جولات، حيث تعادل مع الإسماعيلي وفاز على إنبي وتعادل مع طلائع الجيش.

وأصبح الأهلي بحاجة لفرصة شبه مستحيلة، حيث ينتظر تعثر الزمالك في مباراتين وتحقيق الفوز في مبارياته الثلاث المقبلة من أجل التساوي مع الأبيض في آخر جولة بعدد النقاط والتفوق عليه بالمواجهات المباشرة.

ومن المقرر استكمال الجولات الثلاث المتبقية للأهلي والزمالك في توقيت واحد لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ويأتي جدول مباريات الزمالك المتبقية كالتالي:

الجمعة 20 أغسطس (الجولة 32): سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك.. استاد السويس الجديد.. 9:00 مساءً.

الثلاثاء 24 أغسطس (الجولة 33): الزمالك ضد الإنتاج الحربي.. استاد الدفاع الجوي.

الجمعة 27 أغسطس (الجولة 34 الأخيرة): البنك الأهلي ضد الزمالك.. استاد بتروسبورت.

ويأتي جدول مباريات الأهلي المتبقية كالتالي:

الجمعة 20 أغسطس (الجولة 32): الأهلي ضد المصري البورسعيدي.. استاد الإسكندرية.. 9:00 مساءً.

الثلاثاء 24 أغسطس (الجولة 33): الجونة ضد الأهلي.. استاد خالد بشارة.

الجمعة 27 أغسطس (الجولة 34 الأخيرة): الأهلي ضد أسوان.. استاد السلام.