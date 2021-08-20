مشاهدة مباراة الهلال والتعاون في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة لمباراة الهلال والتعاون في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الجمعة 20-8-2021.

يستضيف فريق التعاون حامل اللقب نادي الهلال على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في مباراة يترقبها الجميع، ضمن الجولة الثانية في الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022.

والبداية مع صاحب الأرض.. فرط التعاون في فوزٍ سهل بمستهل مشواره في الدوري السعودي، حينما تعادل أمام الصاعد حديثًا الحزم بملعب الأخير، بعدما كان متقدمًا في النتيجة بفارق هدفين (3-1)، حتى الدقيقة (68).

وسيسعى الفريق الذي يُدربه الصربي نيستور إل مايسترو إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال، سواء بالفوز كما فعل في آخر مباراة جمعت الفريقين بتحضيرات الموسم الحالي، أو التعادل، وتفادي الخسارة التي قد تدخل الشك في نفوس لاعبيه.

على الجهة المقابلة، احتاج حامل اللقب “الهلال” إلى أكثر من 90 دقيقة من أجل زيارة شباك الفريق الصاعد حديثًا الطائي في الجولة الافتتاحية وتحقيق الفوز، عندما دخل “صالح الشهري” بديلًا للوافد الجديد موسى ماريجا، ونجح في خطف الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة (90+1).

ويتطلع رجال المدرب الفرنسي ليوناردو جارديم إلى تحقيق فوز مُريح على التعاون، من أجل طمأنة الجماهير على قدراتهم في تحقيق اللقب الثالث تواليًا لأول مرة في دوري المحترفين السعودي، بعد الظهور الباهت أمام الطائي.

وتأكد غياب عبد الله عطيف عن الهلال اليوم، بينما تنتظر جماهير الزعيم المشاركة الأولى للوافد الجديد “ماثيو بيريرا” بفارغ الصبر، الذي أعلن جاهزيته لمواجهة التعاون بعد مشاركته في المباراة الودية أمام الدرعية.

وتفوق الهلال على التعاون في الدوري السعودي الموسم الماضي 2020/2021، حيث انتصر في مباراة الدور الأول بثنائية نظيفة، قبل أن يكرر نفس الأمر في الدور الثاني ولكن بهدفٍ مقابل لا شيء.

وبشكلٍ عام، تقابل الهلال والتعاون في 22 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، كانت الغلبة فيها للزعيم، حيث فاز في 16 لقاء، مقابل انتصارين فقط لصالح سكري القصيم، فيما سيطر التعادل على 4 مناسبات.

تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي، في تمام الساعة 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر، 17:50 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الهلال والتعاون على قناة Ssc1 HD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي السعودي “فهد العتيبي”.