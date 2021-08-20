ريال مدريد يُمدد عقد كريم بنزيمة لموسم إضافي على عقده القديم

توصل الفرنسي كريم بنزيمة لاتفاق رسمي يُبقيه ضمن صفوف فريق ريال مدريد الإسباني حتى نهاية موسم 2022 / 2023 بعدما وقع على تمديد تعاقده لمدة موسم إضافي على عقده القديم، ظهر اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021 قبل بدء الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ويظل اسم الريال مرتبطًا بضم الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينج هالاند، لكن النادي الملكي ضمن بقاء الفرنسي الجزائري كريم بنزيمة للمساعدة في استقرار أي لاعب جديد خلال الموسمين القادمين.

وأعلن ريال مدريد اليوم الجمعة تفاصيل العقد الجديد لكريم بنزيمة صاحب الـ 33 عامًا، ونشر بيان رسمي في جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وتعهد المهاجم الفرنسي بالولاء مرة أخرى للنادي الذي انضم إليه في 2009 بعدما بدأ مسيرته في أولمبيك ليون.

ورأى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، أن بنزيمة يثبت قيمته مع النادي بتسجيله هدفين في المباراة الافتتاحية للفريق بالدوري التي فاز بها على ديبورتيفو ألافيس 4 / 1 يوم السبت الماضي.