مشاهدة مباراة العين وخورفكان في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة العين وخورفكان في الجولة الاولى بـ الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”، ضمن مباريات اليوم الجمعة 20-8-2021.

يحل فريق العين ضيفًا ثقيلًا على خورفكان في ملعب صقر بن محمد القاسمي، وبحضور الجماهير بنسبة 60% من سعة الملعب، للمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

يتجدد اللقاء بين العين وخورفكان في الجولة الافتتاحية بـ الدوري الاماراتي للمرة الثانية على التوالي، ففي الموسم الماضي 2020/2021، تقابل الفريقان في الجولة الأولى ونجح البنفسج في تحقيق الفوز بنتيجة (2-0)، على استاد هزاع بن زايد.

ويتطلع فريق العين إلى استعادة بريقه من جديد في موسم 2021/2022، بعدما قدم نتائج ومستويات مخيبة للآمال والتطلعات في الموسم الماضي، حيث احتل المركز السادس في الدوري الاماراتي برصيد 41 نقطة، وودع كأس رئيس الإمارات من دور 16، وكأس المحترفين من دور المجموعات، ودوري أبطال آسيا من الدور التمهيدي.

وأبرم العين 6 صفقات في الميركاتو الصيفي 2021، حيث عزز دفاعه بالدولي التونسي ياسين مرياح، ولاعب خورفكان السابق، الإيفواري كوامي أوتون كواديو، واستعار لاعب الوسط الأرجنتيني كريستيان جوانكا من نادي الشباب السعودي.

ومحليًا، تعاقد العين مع حارس المرمى سلطان المنذري بعد انتهاء عقده مع نادي الوصل، وحصل على توقيع جناح شباب الاهلي دبي سعيد أحمد وجناح نادي بني ياس سلطان الشامسي، في صفقتي انتقال حر.

وسيقود المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف فريق العين خلفًا للبرتغالي بيدرو إيمانويل الذي تولى المهمة 18 شهرًا، لم يحقق خلالها أي لقب مع البنفسج.

على الجهة المقابلة، يتطلع خورفكان لإثبات جدارته بالبقاء والظهور في الدوري الاماراتي للمحترفين، للموسم الثاني على التوالي، بعد ظهوره للمرة الأولى موسم 2019/2020، والذي ألغي بسبب ظروف فيروس كورونا.

وصعد خورفكان إلى الدوري الاماراتي للمحترفين، بعد تتويجه بطلًا لدوري الدرجة الأولى موسم 2018/2019، وكان مهددًا بالهبوط مرة أخرى، قبل أن ينقذه قرار الإلغاء بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، ولكنه نجح في تفادي الهبوط بالموسم الماضي 2020/2021، حيث احتل المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة العين وخورفكان، في تمام الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت الامارات.

ينقل بث مباشر مباراة العين وخورفكان على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي الاماراتي “فارس عوض”، كما ينقل على قناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق الرياضي “راشد عبد الرحمن”.