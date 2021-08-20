أشرف بن شرقي يلعب لعبة فرجاني ساسي مع الزمالك

دخل المهاجم المغربي أشرف بن شرقي في خلاف مع إدارة نادي الزمالك بسبب رفض مطالبه المالية المتعلقة بتحسين عقده قبل التوقيع على عقد جديد قبل نهاية الميركاتو الصيفي 2021.

وكشفت قناة أون تايم سبورت عن مطالبة أشرف بن شرقي بمبلغ كبير للتجديد مع الزمالك، مستغلاً نجاحه في تسجيل العديد من الأهداف المؤثرة مع الفريق هذا الموسم 2021/2020.

من جانبه شبه مقدم البرامج في قناة أون تايم سبورت أحمد شوبير وضعية بن شرقي بالتونسي فرجاني ساسي، قائلاً «هناك مَن يدعون حب الزمالك، يضغطون عليه بطلب مبالغ كبيرة للتمديد، واللجنة المكلفة بإدارة شؤون الفريق تحاول التصدي لمثل هذه المحاولات».

ويتمسك رئيس اللجنة المُسيرة لشؤون الزمالك «حسين لبيب» بالتجديد للمغربي أشرف بن شرقي الذي سينتهي عقده في يونيو 2023، ما يعني أحقيته في التوقيع لأي فريق جديد بدءًا من شهر يناير المقبل، وفق قانون بوسمان للانتقالات.

وسيتم عقد جلسة للتفاوض مع أشرف بن شرقي لتمديد عقده لموسمين قادمين على أقل تقدير، لتفادي سيناريو فرجاني ساسي الذي ضغط ماليًا بكل ما لديه من قوة كي يتمكن من الرحيل إلى صفوف الدحيل القطري في بداية الميركاتو الصيفي 2021 فور انتهاء عقده مع الزمالك.