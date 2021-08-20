موعد مباراة برشلونة وأثلتيك بلباو في الدوري الاسباني.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة برشلونة وأثلتيك بلباو والقنوات الناقلة مع المعلق، في اليوم الأول من الجولة الثانية بـ الدوري الاسباني “اللا ليجا”.

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على أثلتيك بلباو في ملعب سان ماميس بمدينة بلباو بإقليم الباسك، وبحضور نسبي للجماهير، للحد من انتشار فيروس كورونا.

بدأ برشلونة حقبة ما بعد ليونيل ميسي في الدوري الاسباني بتحقيق الفوز على ريال سوسيداد بنتيجة (4-2)، ليصبح الفريق الكتالوني بـ 11 انتصار في آخر 12 مباراة افتتاحية في اللا ليجا.

وكانت خسارة برشلونة الوحيدة في هذا التسلسل جاءت على يد أثلتيك بلباو في سان ماميس بموسم 2019، بفضل مقصية المهاجم الإسباني المخضرم “اريتز ادوريز زوبيلديا” في الدقيقة (89).

وشهد انتصار برشلونة على ريال سوسيداد، تسجيل هدفين بالرأس للبرسا في الشوط الأول وهو أمر لم يحدث منذ أغسطس 2009، على الرغم من امتلاك الفريق العناصر التي تجيد الكرات العالية على مدار السنوات الماضية، أمثال “زلاتان إبراهيموفيتش، وكارليس بويول”، وحاليًا جيرارد بيكيه، وسيرجي بوسكيتس وكليمنت لينجليه.

وعلى مستوى الدفاع، لا تزال هناك مشاكل كبيرة لدى برشلونة، حيث تلقى أكثر من هدفين في سبع من آخر 10 مباريات، وبشكلٍ عام اهتزت شباكه 38 مرة في الدوري الاسباني الموسم الماضي، وهو رقم كبير لفريق ينافس على تحقيق اللقب، ويأمل المشجعون أن يساعد التعاقدان الجديدان إيريك جارسيا وإيمرسون رويال في سد بعض الفجوات.

في المقابل، بدأ أثلتيك بلباو مشواره في الدوري الاسباني بالتعادل السلبي مع إلتشي، لتمتد فترة عدم تسجيله لأربع مباريات متتالية، ويعادل أسوأ سلسلة له في الدوري في القرن الحادي والعشرين (مايو 2012).

وقد يتسبب عدم إبرام أثلتيك بلباو أي تعاقدات في الميركاتو الصيفي 2021، قلق المشجعين بشكل أكبر، في ظل عدم وجود بديل بارز للنجم إينياكي ويليامز، بعد إعلان أدوريز (39 عامًا) اعتزاله كرة القدم في شهر مايو 2020.

ويعتبر برشلونة هو شبح أثلتيك بلباو في الدوري الاسباني، ففي آخر 15 مباراة، فاز الفريق الباسكي في مباراة واحدة، وخسر 12 لقاء، وتعادل في مباراتين.

ويغيب عن برشلونة كل من، سيرخيو أجويرو، أنسو فاتي، عثمان ديمبلي، أوسكار مينجويزا، مارك تير شتيجن، بسبب الإصابة، بينما سيفتقد أثلتيك بلباو خدمات، يوري بيرشيشي، آندير كابا، إينيغو كوردوبا، كينان كودرو، بيرو نولاسكوين، وإيتور باريديس.

متى موعد مباراة برشلونة وأثلتيك بلباو في الدوري الاسباني؟

يحين موعد مباراة برشلونة وأثلتيك بلباو في الدوري الاسباني، يوم السبت 21 أغسطس 2021، وتنطلق صافرة البداية من الحكم الاسباني “خوسيه لويس مونويرا مونتيرو”، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة برشلونة وأثلتيك بلباو على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، ولم يتم تحديد المعلق بعد، كما ينقل على قناة LaLiga TV HD uk المفتوحة على القمر الصناعي Astra 3A على تردد 11426 عمودي، بمعدل ترميز 29500.