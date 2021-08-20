جمهور الاهلي يُطالب بإيقاف مدحت شلبي «سفيه الإعلام»

طالب جمهور النادي الاهلي إدارة قنوات أون تايم سبورت بضرورة إيقاف الإعلامي المخضرم «مدحت شلبي» عن العمل بسبب ما بدر منه تجاههم في حلقة برنامج مساء أون يوم أمس الخميس.

ووصف مدحت شلبي جمهور الاهلي بـ «السذج والبلهاء والسفهاء» خلال تحليله للآراء التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، حول شبهة تواطؤ بين الزمالك والاسماعيلي والاتحاد المصري لكرة القدم لتعطيل مسيرة الاهلي ومنعه من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز للعام السادس على التوالي.

ونجح الاسماعيلي في تحقيق التعادل مع الاهلي 1/1 ثم خسر بهدفين أمام الزمالك في الجولة التالية، وتزامن مع فوز الزمالك، سقوط الاهلي في فخ التعادل من دون أهداف أمام طلائع الجيش.

ورفضت تقنية الفيديو المساعد «فار» احتساب هدف صحيح للاهلي أمام طلائع الجيش، رغم مرور الكرة بكامل محيطها لخط المرمى قبل أن يُشتتها المدافع إسلام جمال من داخل المرمى.

وأثارت تلك الأحداث الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعت جمهور الاهلي للمطالبة بتعيين حكام أجانب في جميع مباريات الفريق القادمة «الدوري وكأس مصر وكأس السوبر»، وهو الأمر الذي أغضب مدحت شلبي، إلا أنه خرج عن النص بالتهكم على جمهور الاهلي بطريقة غير مقبولة.

وقال مدحت شلبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس «في الحقيقة الكلام الذي شاهدته وقرأته ساذج، وهذا أفضل لفظ يمكن قوله على سفهاء وسذج وبلهاء».

ونشر مسؤول التواصل الاجتماعي في قناة أون تايم سبورت فيديو حديث مدحت شلبي على يوتيوب بعنوان “سذج وبلهاء وسفهاء..دش ساقع ودرس على الهواء من مدحت شلبي لجماهير النادي الأهلي بسبب نغمة التفويت”. لكن بعد انتشار مقطع الفيديو وصور منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم مسح الفيديو من يوتيوب!

وبعد ساعات قليلة من حديث مدحت شلبي، تصدر هاشتاج عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي حمل عنوان «مدحت سفيه الاعلام» يطالب بضرورة إيقافه عن العمل في أسرع وقت ممكن، وتقديم إدارة قنوات أون تايم سبورت لإعتذار رسمي لجمهور الاهلي.

والتالي بعض تغريدات جمهور الاهلي