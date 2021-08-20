موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة ليفربول وبيرنلي والقنوات الناقلة مع المعلق، في اليوم الأول من الجولة الثانية بـ الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.

يستضيف ليفربول نظيره بيرنلي على ملعب آنفيلد روود الذي سيشهد عودة الجماهير بكامل سعته لأول مرة منذ ظهور وباء فيروس كورونا في انجلترا بشهر مارس من العام الماضي.

والبداية مع صاحب الأرض؛ تخلص ليفربول من شكوك الموسم الماضي، بالفوز على نوريتش سيتي بنتيجة (3-0)، في المباراة الافتتاحية التي شهدت رقم تاريخي سيظل محفورًا إلى الأبد، حيث كان هدف روبرتو فيرمينو الأول، هو رقم 8000 للريدز في الدوري الانجليزي.

كما حقق النجم المصري محمد صلاح رقم قياسي غير مسبوق، حيث أحرز الهدف الثالث لليفربول أمام نوريتش، وأصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في خمس مباريات متتالية في الجولة الأولى بـ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من أن ليفربول لم يعرف الخسارة في آخر 11 مباراة على ملعبه، إلا انه عانى كثيرًا في الموسم الماضي، ولعل السبب الأبرز في ذلك هو فريق بيرنلي الذي أنهى عقدته بالفوز على الريدز في آنفيلد روود بعد 68 مباراة متتالية.

تلك النتيجة، أدت إلى أسوأ سلسلة من الهزائم المتتالية لفريق ليفربول على ملعب آنفيلد روود في تاريخه البالغ 129 عامًا، حيث لم يعرف بعدها رجال يورجن كلوب طعم الانتصار أو حتى التعادل، بتلقيهم 6 هزائم متتالية.

في المقابل، افتتح بيرنلي مشواره في الدوري الانجليزي، بهزيمة مخيبة للآمال على ملعبه تيرف مور أمام برايتون (2-1)، على الرغم من تقدمه في النتيجة اولًا، والآن أصبح في طريقه إلى الهزيمة الخامسة على التوالي لأول مرة في تاريخه بـ البريميرليج.

وفاز بيرنلي بأول مباراة له خارج أرضه في موسم جديد مرتين فقط في آخر 14 محاولة (تعادل 3، وخسر 9)، وكي يحقق الانتصار الثالث، سيتوجب عليه تحقيق المستحيل بالفوز على ليفربول في آنفيلد لثاني مرة على التوالي وهذه المرة ستكون على مرأى ومسمع الجماهير.

متى موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي؟

يحين موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي، يوم السبت 21 أغسطس 2021، وتنطلق صافرة البداية من الحكم الانجليزي “مايك دين”، في تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، ولم يتم تحديد المعلق بعد، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.