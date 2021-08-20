صفقات ارسنال | أوديجارد يتخلى عن فرصة ريال مدريد ويُعزز تشكيلة المدفعجية

عزز صانع الألعاب الدولي النرويجي مارتن أوديجارد صفوف ارسنال، قادماً من ريال مدريد الاسباني في صفقة قدرت بـ 40 مليون يورو شاملة الاضافات.

وكشف ارسنال عبر موقعه الرسمي عن نجاحه في التعاقد مع مارتن أوديجارد صباح اليوم الجمعة 20 أغسطس، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من شهرين مع ريال مدريد لإقناعه بترك اللاعب الشاب.

وقال موقع ارسنال «عاد الدولي النرويجي للانضمام مجددًا لصفوف الفريق بعد أن أمضى معنا النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة من ريال مدريد، وخلال تلك الفترة خاض 20 مباراة، وكانت أهم مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز حين فزنا على توتنهام هوتسبير بملعب الإمارات في مارس».

واضاف بيان النادي اللندني «سيرتدي مارتن أوديجارد القميص رقم 8. الجميع في آرسنال يرحب بعودة مارتن إلى النادي».

وختم «تخضع هذه الصفقة للأمور التنظيمية الخاصة بالبلاد ومتطلبات التأشيرة. ولن يكون مارتن متاحًا لمباراة يوم الأحد المقبل أمام تشيلسي في الجولة الثانية من البريميرليج. ننتظر حصوله على تصريح العمل قبل أن يكون متاحًا للمشاركة مع الفريق».

من هو مارتن أوديجارد؟

أوديجارد هو لاعب كرة قدم دولي نرويجي، يبلغ من العمر 22 عامًا عند انضمامه لصفوف آرسنال في الميركاتو الصيفي 2021، وكان قد بدأ مسيرته المهنية في النرويج مع نادي “سترومسغودسيت”.

ظهر اوديجارد لأول مرة مع سترومسغودست عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا في أبريل 2014، ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق يلعب في الدوري النرويجي لكرة القدم.

ووقع لاعب خط الوسط لـ ريال مدريد الاسباني في يناير 2015 وأصبح بعد ذلك أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول في منافسات الدوري الاسباني (لا ليجا) خلال شهر مايو 2015 عندما أقحمه كارلو أنشيلوتي بدلاً من الاسطورة كرستيانو رونالدو على ملعب سانتياجو برنابيو.

وفي المواسم الثلاث الماضية في الفترة من 2017 إلى 2021 أمضى مارتن اوديجارد فترات إعارة بين أندية هيرينفين وفيتيس أرنهيم في هولندا ثم ريال سوسيداد الذي ساعده في التتويج بلقب كأس ملك اسبانيا 2020.

كما لعب لاعب الوسط الهجومي ما مجموعه 30 مباراة مع منتخب النرويج، حيث ظهر لأول مرة في أغسطس 2014، ليصبح أصغر لاعب يمثل منتخب الفايكينج الأول في سن 15 عامًا و 253 يومًا فقط.