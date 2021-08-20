موتو جي بي: الإسباني فينياليس يغادر ياماها بمفعول فوري

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باريس: سيغادر الدرّاج الإسباني مافريك فينياليس فريقه الحالي ياماها المشارك في بطولة العالم للدرّاجين في فئة "موتو جي بي" بمفعول فوري بسبب الخلافات التي نشبت بين الطرفين، ما يترك متصدّر ترتيب الدرّاجين الحالي الفرنسي فابيو كوارتارارو بمفرده مع المصنّع الياباني.

قال ياماها في بيان نشره الجمعة "بعد جائزة هولندا الكبرى في 28 حزيران/ يونيو الماضي، تم الإعلان أنّ ياماها ومافريك فينياليس سيضعان حداً مع نهاية العام الحالي للعقد بينهما لمدة عامين والذي يجمعهما معاً خلال 2021 و2022".

وتابع "ولكن على خلفية الأحداث الأخيرة خلال جائزة ستريا الكبرى (في النمسا)، وبعد تفكير ناضج من قبل الطرفين، توصّلا إلى قناعة مشتركة بالإفتراق مع مفعول فوري".

وكان الدرّاج الإسباني، البالغ 26 عاماً، اتّخذ المشكلات التقنية في جائزة ستريا الكبرى، المرحلة العاشرة من البطولة، كذريعة للعودة إلى مرآب فريقه وإعلان إنسحابه قبل لفّة من النهاية بعدما كان انطلق من المركز الأخير للمرّة الثانية في غضون 3 سباقات.

إيقاف وعقد جديد

وعمد فريق ياماها إلى إيقاف الدرّاج، متّهماً إياه بـ "الإستخدام غير المناسب وغير المبرّر لدرّاجته النارية" ممّا قد يتسبّب في أضرار جسيمة للدرّاجة.

ونتيجة للعقوبة، غاب فينياليس عن جائزة النمسا الكبرى في الأسبوع التالي، قبل أن يعمد إلى الإعتذار من الحظيرة اليابانية، ليعود ويعلن أنّه وقّع عقداً مع العلامة التجارية الإيطالية أبريليا للدفاع عن ألوانها في "موتو جي بي" العام المقبل.

ومع تسارع الأحداث، لم يعلن ياماها عن هوية الدرّاج الذي سيحلّ بدلاً من فينياليس ليقود إلى جانب متصدّر الترتيب الشاب كوارتارارو (22 عاماً).

وكان فينياليس فاز بالسباق الإفتتاحي في قطر هذا العام، قبل أن يخضع لاحقاً لهيمنة زميله الفرنسي، فيما كانت أفضل نتيجة له بعد الإنتصار الذي حقّقه، إحتلاله للمركز الثاني في جائزة هولندا الكبرى خلف زميله الفائز.

وخطا فينياليس المتحدّر من فيغيريس خطواته الأولى في بطولة العالم للدرّاجات النارية في فئة "موتو جي بي" في عام 2015 ودافع عن ألوان ياماها منذ عام2017. فاز في 9 سباقات في الفئة الأولى، وحلّ مرّتين في المركز الثالث للترتيب النهائي للدرّاجين عامي 2017 و2019، بعد أن تُوّج في فئة موتو3 في عام 2013.