شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب رفع الأثقال المشاركة فى بارالمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك البعثة البارالمبية فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو فى الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 6 سبتمبر المقبل، بعدد 8 ألعاب رياضية من بينها رفع الاثقال.

وتضم قائمة رفع الاثقال فى البطولة عدد 15 لاعب ولاعبة وهم كلا من : محمد السيد ، عمرو فاروق ، هانى محسن، محمد شعبان ، محمود عطية، شريف عثمان، بالإضافة إلى طه عادل على مستوى الرجال.

وعلى مستوى السيدات تشارك فاطمة عمر، راندا تاج ، ورحاب أحمد، جيهان غريب، فاطمة محروس، أمل محمود، جيهان جلال، بالاضافة إلى أمانى الدسوقى.