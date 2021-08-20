شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب رفع الأثقال المشاركة فى بارالمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشارك البعثة البارالمبية فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو فى الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 6 سبتمبر المقبل، بعدد 8 ألعاب رياضية من بينها رفع الاثقال.
وتضم قائمة رفع الاثقال فى البطولة عدد 15 لاعب ولاعبة وهم كلا من : محمد السيد ، عمرو فاروق ، هانى محسن، محمد شعبان ، محمود عطية، شريف عثمان، بالإضافة إلى طه عادل على مستوى الرجال.
وعلى مستوى السيدات تشارك فاطمة عمر، راندا تاج ، ورحاب أحمد، جيهان غريب، فاطمة محروس، أمل محمود، جيهان جلال، بالاضافة إلى أمانى الدسوقى.
وغادرت مقدمة البعثة البارالمبية، إلى طوكيو أمس استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 الشهر الجاري حتى 5 سبتمبر المقبل .
ويضم الفوج الأول النائبة الدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية وابراهيم امين مدير البعثة ودكتور احمد ادم نائب مدير البعثة ودكتور هاجد العنتبلى نائب رئيس اللجنة الطبية، وذلك من اجل إنهاء كافة ترتيبات الفوج الثانى للبعثة من اجراءات تسكين ومسحات كورونا حيث يضم الفوج الثانى جميع اللاعبين والأجهزة الفنية.