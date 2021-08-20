شكرا لقرائتكم خبر عن الضحية السابعة تعاند الأهلى فى الدورى قبل مواجهة المصرى .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق المصري في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية، لحساب الأسبوع الـ32 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتعادل المارد الأحمر مع الطلائع سلبياً فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

ويسعى الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على المصري، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والتمسك بحظوظه في المنافسة على لقب البطولة والمضي قدما في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

وفي حالة فوز فريق الأهلي على نظيره المصرى البورسعيدى سيكون النادي السابع هذا الموسم من مسابقة الدوري المصري الذي يتفوق عليه المارد الأحمر ذهابا وإيابا، بعد الفوز على الإنتاج الحربي والمقاصة، والاتحاد السكندري، والمقاولون العرب وسيراميكا وإنبى لا سيما أن المصرى خسر من الأهلى بهدفين مقابل هدف فى 27 أبريل 2021 بالجولة 15 للمسابقة على ستاد الاسكندرية، سجل ثنائية الأهلى محمد شريف وسجل هدف المصرى عمر كمال.

ويدخل الأهلي مباراة المصري وفي رصيده 69 نقطة جمعها على مدار31 جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي ».

وتعادل في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز- البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض المصري مباراة اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 49نقطة جمعها من 31 مباراة، بعدما حقق الفوز في13 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر في 8 لقاءات.