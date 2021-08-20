شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة بطاقة أحمد ياسر وبادجى .. وريان يخوض أول مباراة بتركيا غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الأهلى أن الأزمة الخاصة بالبطاقة الدولية لأليو بادجى وأحمد ياسر ريان لاعبا الفريق الأحمر انتهت منذ قليل، حيث قام اتحاد الكرة بإستثناء اللاعبان على السيستم الخاص بالجبلاية، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "تم إرسال البطاقة الدولية لبادجى إلى نادى إميان الفرنسي كما أرسل اتحاد الكرة البطاقة الدولية لأحمد ياسر ريان الى نادى ألتاى التركى".
وتابع المصدر:" اتحاد الكرة قام بإستثناء اللاعبان من سيستم الجبلاية ليتم إرسال البطاقة الدولية لهم، ومن المقرر أن يشارك أحمد ياسر ريان مع فريقه الجديد فى أول مباراة غداً بالدوري التركى".
ووقع ريان على عقود الانضمام لصفوف ألتاى التركى مقابل 300 ألف دولار حصل عليها النادى الأهلى نظير إعارة مدتها موسم واحد.
وانضم السنغالي أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي إلى إميان الفرنسي اليوم، الأربعاء، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، وأعلن النادى الفرنسي أن عقد الإعارة يتضمن بند خيار الشراء نهائيًا في الموسم المقبل.
وعلم ”الخليج 365” أن راتب المهاجم السنغالي تراجع بشكل كبير عقب رحيله من الأهلي حيث سيحصل على 3 آلاف دولار أسبوعيًا في ناديه الجديد، أي ما يعادل 144 ألف دولار سنويًا، مقابل حصوله على 800 ألف دولار عندما كان لاعبًا في صفوف النادي الأهلي عقب انتقاله للفريق في يناير 2020 من نادي رابيد فيينا النمساوي مقابل 2 مليون يورو، وبعدها انتقاله إلى أنقرة جوجو التركى، على سبيل الإعارة ولعب معهم 6 أشهر، وسجل 3 أهداف في 13 مباراة في الموسم الماضي 2020/2021.