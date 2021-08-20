شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة بطاقة أحمد ياسر وبادجى .. وريان يخوض أول مباراة بتركيا غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الأهلى أن الأزمة الخاصة بالبطاقة الدولية لأليو بادجى وأحمد ياسر ريان لاعبا الفريق الأحمر انتهت منذ قليل، حيث قام اتحاد الكرة بإستثناء اللاعبان على السيستم الخاص بالجبلاية، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "تم إرسال البطاقة الدولية لبادجى إلى نادى إميان الفرنسي كما أرسل اتحاد الكرة البطاقة الدولية لأحمد ياسر ريان الى نادى ألتاى التركى".

وتابع المصدر:" اتحاد الكرة قام بإستثناء اللاعبان من سيستم الجبلاية ليتم إرسال البطاقة الدولية لهم، ومن المقرر أن يشارك أحمد ياسر ريان مع فريقه الجديد فى أول مباراة غداً بالدوري التركى".

ووقع ريان على عقود الانضمام لصفوف ألتاى التركى مقابل 300 ألف دولار حصل عليها النادى الأهلى نظير إعارة مدتها موسم واحد.