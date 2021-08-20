شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم على ماهر أمام الأهلى قبل موقعة الإسكندرية الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلي مع المصرى البورسعيدى فى استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة صعبة ومثيرة بين الفريقين، ويقود المصرى المدير الفنى على ماهر، الذي دافع عن ألوان الأهلى لاعبا، في فترة التسعينات وبداية الألفية الثالثة، بخلاف عمله كمدرب مساعد بالفريق مع الإسباني خوان جاريدو.

وتُظهر الأرقام تفوق الأهلى في لقاءاته ضد نجمه على ماهر الذي واجه المارد الأحمر فى 4 مرات وهو مدير فني للأسيوطي سبورت (قبل تحوله إلى بيراميدز)، بالإضافة لمرتين مع إنبي ومرة مع المصرى، ففاز المدرب في مناسبة، وخسر 5 مباريات.

وحقق ماهر فوزه الوحيد على الأهلي مع الأسيوطي، في ربع نهائي كأس مصر، بهدف دون رد سجله عمر كمال عبد الواحد، لاعب المصري الحالي، بينما فى الدوري خسر بصعوبة في الدور الأول بهدف عبد الله السعيد، وفي الثاني بهدف وليد سليمان.

ومع إنبى خسر على ماهر (2-1) في الدور الأول للدوري، بثنائية أيمن أشرف وجونيور أجاي، بينما أحرز محمود قاعود هدف إنبي وفى لقاء الدور الثاني، خسر بثنائية دون رد، سجلها حسين الشحات ومروان محسن.

ومع المصرى خسر على ماهر من الاهلى بهدفين مقابل هدف فى 27 أبريل 2021 بالجولة 15 للمسابقة على ستاد الاسكندرية ، سجل ثنائية الاهلى محمد شريف وسجل هدف المصرى عمر كمال.