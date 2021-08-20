شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الفوج الأول من البعثة البارالمبية إلى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفوج الأول من البعثة المصرية البارالمبية برئاسة الدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية إلى طوكيو، للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية التى تنطلق يوم الثلاثاء المقبل.

وغادر الفوج أمس إلى طوكيو حيث يقوم الوفد بإعداد الترتيبات الخاصة بالبعثة، وحضور اجتماع إدارى للبعثات المشاركة يوم السبت المقبل مع اللجنة المنظمة للدورة لمعرفة التعليمات النهائية الخاصة بالبطولة.

وضم الوفد الأول كل من الدكتورة حياة خطاب رئيس البعثة، والدكتور أحمد أدم وإبراهيم أمين عضوى مجلس إدارة اللجنة البارالمبية والدكتور هاجد العنتبلي عضو اللجنة الطبية.

ومن المقرر أن تغادر البعثة المصرية للمنتخبات البارالمبية غدا السبت علي أن تصل العاصمة اليابانية طوكيو عصر الأحد الموافق 22 أغسطس استعدادا لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون 8 ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.



