شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الزمالك مع صافرة محمد الحنفى قبل مواجهة سيراميكا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك مع دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة ضيفاً ثقيلا على نظيره سيراميكا على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على وادى دجلة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل سيراميكا مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

وسيكون محمد الحنفي حكماً لمباراة سيراميكا مع الزمالك على استاد السويس الجديد، ويعاونه محمد عبد المجيد وعمر فتحي وأشرف مسعد، ومعهم طارق مجدي على الفيديو بمساعدة محمد يوسف.

وتولى محمد الحنفي إدارة ثلاثة مباريات للزمالك هذا الموسم أمام المصري والمحلة وسموحة، وفاز الفارس الابيض في الأولى بهدف دون رد وخسر الثانية من الفلاحين بهدفين مقابل هدف، وفاز فى الثالثة بهدفين مقابل هدف.

وتحمل مباراة اليوم رقم 30 في تاريخ المباريات التي أدارها الحنفى للفريق الأبيض، حيث سبق وأدار 29 لقاء للزمالك، كان أخرها أمام سموحة فى مايو الماضى ، ومع صافرة الحنفى حقق الأبيض الفوز في 18 لقاء وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات ، أشهر الحنفى البطاقة الصفراء خلالها 38 مرة، واحتسب 7 ضربات جزاء ، ونال فرجانى ساسى لاعب الفارس الابيض السابق البطاقة الحمراء فى مواجهة الزمالك مع غزل المحلة بعد حصوله على انذارين خلال المباراة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.