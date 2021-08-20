شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب عن أنباء مفاوضات الزمالك مع عمرو وردة : كلام فارغ لا تصدقوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة بنادي الزمالك، على التقارير الصحفية الإماراتية التي تناولت أنباء مفاوضات القلعة البيضاء مع اللاعب عمرو وردة، بعدما تم عرضه علي النادي من قبل بعض وكلاء اللاعبين.

وقال حسين لبيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كلام فارغ لا تصدقوا.. وأرجوا غلق باب الشائعات التي تطاردنا".

وذكرت تقارير صحفية إماراتية تلقى نادى الزمالك عرض من وكلاء لاعبين للتعاقد مع عمرو وردة، مع التأكيد أن إدارة الزمالك اشترطت للتعاقد مع اللاعب توقيعه على بندا في العقد بأنه في حالة صدور أي تصرفات خارجه عن النص او متعلقه باتهامه مجدداً بالتحرش، أن يتم فسخ العقد دون أن يتحمل النادي أي غرامات مالية جراء فسخ العقد، وهو ما نفاه حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك.

ونفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خلال الساعات الأخيرة كل ما تردد عن تجديد عقود بعض اللاعبين، كذلك نفت اللجنة إجراء أي تغييرات في قطاع الكرة في الوقت الحالي وأوضحت اللجنة خلال بيانها الرسمى عبر موقع النادى إنها تهيب بجماهير نادي الزمالك بالتماسك ورفض أي شائعات الهدف منها معروف.