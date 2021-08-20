شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. اليسار وليد لاعبة المصارعة: بحب تامر حسنى ونفسى أكون مصممة أزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "اليسار وليد" لاعبة المصارعة فى نادى سيجر بطنطا، والتى شاركت في عدد كبير من البطولات على صعيد الناشئين، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

تصميم الملابس

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

البطاطس

من نجمك المفضل ؟

تامر حسني

من مطربك المفضل ؟

تامر حسني

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

مصممة أزياء





لما تتعاكسى فى الشارع .. إيه بيكون رد فعلك ؟

بزعق وأعلى صوتى

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

هنا الزاهد

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال طبعا

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

وظيفة ثانية

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

مش هسيبها