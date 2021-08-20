شكرا لقرائتكم خبر عن عضوة المصارعة تكشف كواليس رفض عماد أشرف الإنسحاب أمام لاعب إسرائيل وتمسكه بالفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نرمين رفيق عضوة مجلس إدارة اتحاد المصارعة أن فوز عماد أشرف لاعب المنتخب على منافسه الإسرائيلي فى منافسات دور الـ 16 ببطولة العالم، لم يكن صدفة بل نتيجة إصرار على المواجهة والانتصار.

وقالت رفيق فى تصريحات خاصة أنها تواصلت مع عماد أمس وسألته عن خوض المباراة من عدمه لكنه رد بأنه سيلعب المباراة ويفوز بها وبالفعل هذا ما حدث.

وأضافت عضوة المصارعة أن إصرار اللاعب وفوزه على لاعب إسرائيل يعكس مدى وعيه وإدراكه أن اللعب والمكسب أفضل وأهم من الإنسحاب.