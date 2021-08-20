شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إدارة مباراة المصرى الليلة .. ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد عادل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره المصرى البورسعيدى على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وسقط المارد الأحمر في فخ التعادل السلبى مع الطلائع بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر المصرى من سموحة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويأتي الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي والمصري على النحو التالي :"محمد عادل (حكم ساحة)، أحمد توفيق (حكم مساعد)، يوسف البساطي (حكم مساعد)، جلال أحمد (حكم رابع، أحمد الغندور (حكم الفيديو)، محمود ناجي (حكم الفيديو المساعد).

محمد عادل صاحب الـ43 عاما أدار هذا الموسم أربعة مباريات لـ الأهلي أمام الإنتاج الحربي، والجونة وبيراميدز وأسوان، فاز المارد الأحمر على الإنتاج برباعية، وتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق، وتعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق، وفاز على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وإجمالا أدار محمد عادل 15 مباراة سابقة للأهلي فاز الأخير في 11 منها وخسر مرة، وتعادل فى ثلاثة لقاءات.

ويستعيد الاهلى جهود عمرو السولية لاعب خط الوسط في مباراة الليلة بعد انتهاء الإيقاف بينما يستمر غياب الثنائى محمد شريف ووليد سليمان بسبب الإصابة في العضلة الخلفية فيما يعود المغربى بدر بانون بعد تعافيه من فيروس كورونا.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والمصرى البورسعيدى اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.