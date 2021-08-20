الحالة الثانية بعد ريان .. الجبلاية ترفض إرسال بطاقة أليو بادجى لإميان الفرنسى

القاهرة - سامية سيد - رفض الاتحاد المصري لكرة القدم ارسال البطاقة الدولية لأليو بادجى لاعب النادى الأهلى إلى نادى إميان الفرنسي رغم اتفاق الناديين على إتمام الصفقة.

وفشل مسؤولو النادي الفرنسي في التواصل مع اتحاد الكرة للحصول على البطاقة الدولية ما عطل إتمام الصفقة حتى الآن بشكل رسمي.

ولم يكن بادجى هو الحالة الأولى فى الأهلى الذى تم التعامل معه بهذا الموقف، إذ سبق و رفضت أيضا اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة إرسال البطاقة الدولية لأحمد ياسر ريان، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، لناديه الجديد ألتاى التركى.

وقررت اللجنة الثلاثية رفض إرسال البطاقة الدولية لأحمد ياسر ريان لناديه الجديد رغم إتمام صفقة الانتقال بين الأهلى وألتاى التركى وإرسال الأخير لمقابل الإعارة للنادى الأهلى.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن سبب رفض إرسال البطاقة أن اللاعب كان معارا لصفوف سيراميكا هذا الموسم وليس على ذمة النادى الأهلى، وبالتالى يجب عودته أولا لناديه الأصلى الأهلى قبل أن يحترف لتركيا ويتم إرسال بطاقته الدولية، خاصة أنه تم رفع اسمه من قائمة الأهلى بعد إعارته لسيراميكا.

وأصبحت صفقة انتقال ريان للدورى التركى مهددة بالفشل فى ظل مطالبة ألتاى بالبطاقة الدولية لمهاجم الأهلى المعار.

ووقع ريان على عقود الانضمام لصفوف ألتاى التركى مقابل 300 ألف دولار حصل عليها النادى الأهلى نظير إعارة مدتها موسم واحد.