الامارات | صراع بين 3 أندية فرنسية لخطف مهاجم الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين 3 أندية فرنسية لخطف مهاجم الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن صراع قائم بين ثلاثة أندية مصرية لضم مهاجم منتخب مصر ونادي الزمالك مصطفى محمد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ورد في موقع "le10sport" الفرنسي، يرتبط الدولي المصري مصطفى محمد، المُعار لصفوف غالاتا سراي التركي بالانتقال إلى الدوري الفرنسي خلال الميركاتو الجاري.

وأشار الموقع في تقريره، إلى أن نادي أولمبيك ليون يرغب في التعاقد مع مصطفى محمد هذا الصيف، لتعويض رحيل مهاجمه الأرجنتيني "بينيديتو" المنضم حديثًا إلى صفوف "إلتشي" في الدوري الإسباني.

كما قالت صحيفة "فرانس فوتبول"، واسعة الانتشار في فرنسا إن نادي مارسيليا يرغب هو الاخر في التعاقد مع مصطفى محمد.

وشددت الصحيفة على أن رئيس مارسيليا بابلو لونجوريا يدرس تقديم عرض لنادي غالاتا سراي للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.

وأوضحت الصحيفة أن مارسيليا قد يواجه صعوبات في الحصول على خدمات المهاجم المصري، في ظل اهتمام نادي ليل حامل اللقب على الفوز هو الأخر بخدمات اللاعب.

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