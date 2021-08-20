شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مباراة الإسماعيلى ووادى دجلة بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الإسماعيلى نظيره وادى دجلة في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً .

2_ يحتل وادى دجلة المركز الاخير برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

3_يدخل الدراويش مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر غزلان دجلة من الزمالك بهدف دون رد في نفس الجولة.

4_لعب الإسماعيلى 19 مباراة أمام وادى دجلة قبل صدام الليلة، حيث فاز الدراويش فى 7 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر مثلها، وله 18 هدفًا وعليه 18 هدفًا، كلين شيت 6 مباريات.

5_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الاسماعيلى ودجلة بالتعادل السلبى بالجولة 15 للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام.

6_اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة الإسماعيلى ووادى دجلة بمسابقة الدورى العام ومعه نادر قمر الدولة حكم فيديو.