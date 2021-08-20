شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام الأهلى..جريندو وعمر كمال فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع المصرى البورسعيدى على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وسقط المارد الأحمر في فخ التعادل السلبى مع الطلائع بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر المصرى من سموحة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام الأهلى مكون من :

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي، عمرو موسى، أحمد شوشة، كريم العراقي

خط الوسط: إسلام عطية، حجاج عويس، حسن علي، كازادي كاسونجو، جريندو

وفي الهجوم: عمر كمال عبد الواحد

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء ، وطالب موسيمانى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لملاحقة الزمالك على قمة المسابقة التي يحتلها بفارق أربع نقاط عن المارد الأحمر وتنتظره مواجهة مع سيراميكا اليوم أيضاً ، واشتعل صراع التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم بعدما انفرد الزمالك بالصدارة برصيد 73 نقطة بفارق 4 نقاط عن منافسه التقليدي وحامل اللقب الأهلي قبل 3 جولات فقط من النهاية.