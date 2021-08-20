شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس..حينما تناول نجوم الزمالك "أكلة فسيخ" ليلة مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وكشف وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادى الزمالك السابق، عن كواليس أول مباراة قمة أمام الأهلي شارك فيها بعد انضمامه للقلعة البيضاء، قائلا، "فى أول مباراة وأثناء تواجدنا فى المعسكر، ذهبت لتامر عبد الحميد وطلبت منه الخروج لتناول وجبة فسيخ"، واتفقت مع تامر على الخروج من الفندق فى سيارة تاكسى بدلا من الذهاب بالسيارة حتى لا ينكشف أمرنا".

وأضاف لاعب الزمالك السابق، "ذهبنا وتناولنا وجبة الفسيخ ثم عدنا إلى الفندق، وأثناء عودتنا وجدنا حلمى طولان، مدرب الفريق، ينتظرنا أمام بوابة الفندق وكادت تحدث أزمة، بعدما هددنا بفضح أمرنا لو خسر الفريق، لكننا فزنا 3\1 ومرت الأمور بسلام".