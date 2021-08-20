شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة استماع باتحاد الكرة فى شكوى دجلة ضد الطلائع بسبب إشراك محمد ناصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم جلسة استماع للجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة عن طريق تطبيق "زوم"، مع مسئولى ناديى وادى دجلة وطلائع الجيش، لنظر الشكوى المقدمة من نادي دجلة بسبب إشراك اللاعب محمد ناصف فى مباراة الفريقين فى الدور الاول بالدورى.

وأعلن ماجد سامى، رئيس نادى وادى دجلة فى وقت سابق تقديم احتجاج رسمى على مشاركة اللاعب محمد ناصف، وكتب عبر صفحته على فيس بوك، "فى مباراة الأسبوع السادس من الدوري الممتاز بين طلائع الجيش والزمالك، وفى الدقيقة 87 أشهر الحكم إبراهيم نور الدين بطاقة صفراء للاعب محمد ناصف هى الثالثة له هذا الموسم بعدما كان اللاعب نفسه قد نال بطاقتين سابقتين فى مباراتي الجونة بتاريخ 11 ديسمبر والمقاصة بتاريخ 22 ديسمبر إلا أن نادي طلائع الجيش أخطأ بإشراك اللاعب في مباراة الأسبوع السابع أمام وادي دجلة التي أقيمت بالدورى علماً بأن النادي قام بتقديم إحتجاج رسمي للجنة المسابقات يوم الأحد 17/ 1 للحفاظ على حقوقه.