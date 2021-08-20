شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة الحسم تقترب.. متى يُسلم الأهلى درع الدورى لإتحاد الكرة وفقا للائحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مسابقة الدورى المصرى إلى الأمتار الأخيرة، حيث لم يتبق على انتهاء الموسم سوى 3 أسابيع فقط وبعدها ستفرز المسابقة عن بطلها فى النسخة بعد موسم استمر 11 شهرا تقريبا.

ومع اقتراب مسابقة الدورى من خط النهاية، بدأت الجماهير تتساءل عن كيفية تسليم درع الدورى لبطل النسخة الحالية سواء الزمالك الذى بات الأقرب للتتويج للمرة الـ13 فى تاريخه، أم الأهلى الذى مازال لديه الفرصة لقلب الطاولة والاحتفاظ باللقب انتظارا لأى تعثر للمارد الابيض ، حيث لم يتم حسم اللقب بشكل رسمى لأى من القطبين حتى الأن.

لائحة اتحاد الكرة تنص على أن يرسل الفريق صاحب اللقب درع الدورى لاتحاد الكرة قبل انتهاء المسابقة بـ15 يوماً حتى يتم تجهيزه للفريق الفائز، سواء نفس الفريق أو أى فريق آخر.

كما أن لائحة اتحاد الكرة لا تلزم الجبلاية بتسليم الفريق الفائز بالدرع فى الملعب أو بتحديد موعد للتسليم، لاسيما أن هذه الأمور تخضع لأمور تسويقية وتتم بالاتفاق مع الرعاة.

ويلتقى الزمالك مع نظيره سيراميكا فى التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ32 بالدورى، بينما يواجه الأهلى نظيره المصرى البورسعيدى فى نفس الجولة والموعد.